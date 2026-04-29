Кабмин одобрил поправки в НК России о налогах и льготах для цифровых валют

Правительство России дало добро на изменения в Налоговый кодекс, которые касаются новых правил для цифровых денег и прав на них. Теперь операции с некоторыми видами криптовалют и услуги специальных посредников могут быть полностью освобождены от налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Согласно одобренным поправкам, предлагается не брать НДС с тех иностранных цифровых активов, которые подтверждают только денежные требования и не предполагают поставки товаров. В Минфине также уточнили, что под льготу попадают услуги цифровых депозитариев и фирм, которые занимаются обменом цифровой валюты.
Тем временем налоговая служба с начала 2026 года запустила автоматическую систему возврата средств. Глава ФНС Даниил Егоров рассказал на заседании в Совете Федерации, что ведомство уже выплатило гражданам более 200 миллиардов рублей.
Руководитель ведомства пояснил, что теперь получать вычеты на лечение, учебу или спорт стало гораздо проще. Налоговая сама собирает данные через взаимодействие с организациями, предоставляющими эти услуги, и заполняет все за людей.