В первом квартале экономика России сократилась на 0,3% год к году

В марте 2026 года ВВП России увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, с исключением сезонного фактора — на 1,4%. В феврале экономика сократилась на 1,1%, а в январе — на 1,8%. За первый квартал 2026 года в целом падение ВВП составило 0,3% год к году. Такие сведения содержатся в обзоре Минэкономразвития.