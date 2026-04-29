Сербия допустила открытие авиасообщения с Минводами

Сербия не исключает открытия авиасообщения с Минеральными водами, поскольку здесь возможен огромный потенциал туризма. Об этом сообщил в ходе пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума министр без портфеля в кабмине страны, курирующий международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович.
«Сегодня у нас единственная страна [Сербия], которая из Европы имеет авиарейсы и на Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи. …И тоже вот открываем 19 мая скоро и Нижний Новгород», — отметил он.
Министр выразил надежду, что реальный потенциал туризма в Минводах огромный. По его мнению, абсолютно реально разговаривать и об открытии рейса Сербия — Минеральные воды.
Как писал сайт KP.RU, 24 апреля Россия и Сербия подписали программу сотрудничества до 2031 года в различных сферах. В Минэкономразвитии отметили, что эта программа охватывает как традиционные отрасли — энергетику, транспорт, сельское хозяйство, так и новые ниши: космос, электронное правительство и низкоуглеродное развитие.