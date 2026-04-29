Егор Поляков назвал ключевые направления инвестиций в Нижегородской области

29 апреля в Нижнем Новгороде прошёл инвестиционный форум «Россия зовет!», где обсудили развитие бизнеса в условиях новых экономических вызовов. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков обозначил сферы, которые сегодня наиболее привлекательны для частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам Полякова, главный акцент — на проекты, связанные с технологическим развитием: роботизацию, беспилотные системы, малотоннажную химию, биоэкономику и внедрение искусственного интеллекта в традиционные отрасли. Отдельно он выделил инвестиции в образование — именно наличие подготовленных кадров сегодня становится решающим фактором для бизнеса.
Также перспективными названы IT-сектор, создание дата-центров, развитие туризма и строительство современных складов, дефицит которых ощущается всё острее. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, регион продолжает запускать крупные проекты и развивать инфраструктуру — индустриальные парки и особую экономическую зону «Кулибин».