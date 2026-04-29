Росстат рассчитал уровень неравенства в стране через новый показатель

Росстат рассчитал уровень неравенства в России, используя новый показатель — «коэфициент Джини Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Об этом говорится в сообщении статслужбы, поступившем в РБК. Разработка методологии расчета коэффициента велась совместно с Минтрудом и экспертным сообществом.
Согласно новому показателю, уровень неравенства в 2025 году составил 0,375 (или 37,5%). В Росстате поясняют: указанный коэффициент позволит оценить неравенство доходов после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации. «Введение такого показателя является распространенной международной практикой при применении дифференцированной налоговой ставки», — отмечают в ведомстве. С 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), одной из целей ее введения было как раз снижение неравенства в России.
Коэффициент Джини — индекс концентрации доходов — демонстрирует степень неравномерности распределения доходов среди населения. Он может варьироваться от нуля (абсолютное равенство по доходам) до 1 (абсолютное неравенство). В процентном эквиваленте меняется от 0 до 100%. Согласно национальным целям развития России, к 2030 году индекс Джини должен составить 37%, к 2036 году — 33%.
«Важно подчеркнуть, что все ранее используемые оценки сохраняются и продолжат регулярно рассчитываться: новый показатель не заменяет имеющиеся, а дополняет их, расширяя аналитические возможности для изучения распределения доходов в России», — отмечают в Росстате.
Ведомство также опубликовало коэффициент Джини, рассчитанный по старой методологии. В частности, этот показатель отражает неравенство по доходам до вычета налогов. Согласно ему, неравенство в России растет третий год подряд: в 2025 году он составил 42,2%, в 2024 году — 41%, в 2023 году — 40,5%. Показатель был размещен с опозданием: по графику он должен был быть опубликован в марте 2026 года в докладе «Социально-экономическое положение России» за январь.