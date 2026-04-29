Росстат рассчитал уровень неравенства в стране через новый показатель

Ведомство также опубликовало коэффициент Джини, рассчитанный по старой методологии. В частности, этот показатель отражает неравенство по доходам до вычета налогов. Согласно ему, неравенство в России растет третий год подряд: в 2025 году он составил 42,2%, в 2024 году — 41%, в 2023 году — 40,5%. Показатель был размещен с опозданием: по графику он должен был быть опубликован в марте 2026 года в докладе «Социально-экономическое положение России» за январь.