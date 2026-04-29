ФРС третий раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 3,5−3,75% годовых

На прошлом заседании в марте ФРС сохранила показатель на уровне 3,5−3,75% второй раз подряд. До январского заседания ведомство трижды понижало ставку. В последний раз — на 0,25 процентного пункта. Решение о ставке ФРС США принимает на основе информации о состоянии рынка труда, финансовых и международных событиях, инфляционных ожиданиях и инфляционном давлении. Одна из главных задач ФРС — достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, отмечается в пресс-релизе.