Спрос на отели в России на майские праздники упал более чем на 10%

В этом году майские праздники в России оказались самыми короткими за восемь лет, что привело к заметному снижению спроса на внутренний туризм. По данным сервиса Travelline, количество бронирований в гостиницах на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11,1% по сравнению с прошлым годом.