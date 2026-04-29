Минфин предложил перенести часть выплат регионов по кредитам на 2030 год

Речь идет о ⅓ задолженности по бюджетным кредитам.

Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год. Об этом сообщает ТАСС.

В Минфине напомнили, что на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин поручил оперативно проработать вопрос о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.

Речь идет о ⅓ задолженности по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию и должна была быть погашена регионами в 2026 году. «При этом указанная мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что перенос срока погашения части задолженности на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, обозначенных в поручении президента.