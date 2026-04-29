В Эвенкии открыли новый аэровокзал

Новое блок-модульное здание аэропорта открыли в таежном поселке Ванавара. Первые пассажиры уже улетели из него в Красноярск.
Ванавара вместе с Турой и Байкитом — один из опорных населенных пунктов громадного Эвенкийского района. Он известен как место падения Тунгусского метеорита, который упал в тайгу в 60 километров от поселка. Совсем рядом по местным меркам. Ванавара служит грузовым и пассажирским хабом на пути от краевой столицы до малых сел округа.
В год через аэропорт проходят до 11 тысяч человек. Воздушное сообщение для Эвенкии — самый простой, надежный, а часто единственный способ добраться до «большой земли». Речная навигация (через Енисей и дальше по Нижней и Подкаменной Тунгускам) ограничена по времени и служит в основном для грузовых перевозок. То же самое с автодорогами — «зимниками» (других здесь почти нет).
Аэропорт Ванавара работает с 1948 года. Обветшавшая инфраструктура — главная проблема для подобных предприятий по всей стране. Новое здание для воздушной гавани строили с учетом современных требований безопасности, доступности для маломобильных посетителей и пассажиров с детьми. Точнее, не строили — собирали. Технология быстровозводимого строительства напоминает игру в кубики. Здания собирают из готовых блоков, сделанных на заводе. Они достаточно быстро собираются, превращаясь в любой нужный объект — жилой дом, больницу, школу. Или как в данном случае — аэровокзал площадью 567 квадратных метров.
Но и до этого уже несколько лет в эвенкийском аэропорту шли позитивные изменения. Провели ремонт инфраструктуры, обновили заграждения по периметру, возвели новые гаражи для спецавтотранспорта. Обновили парк аэродромной техники. Аэропорт Ванавара принимает участие в федеральном проекте «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта», рассчитанный до 2030 года. И модернизация будет продолжаться. В планах — капремонт перрона и взлетно-посадочной полосы, замена сигнального оборудования.
Аэропорт Ванавара входит в состав ФКП «Аэропорты Красноярья», которое давно приняло на вооружение стратегию возведения модульных аэровокзалов. За последние годы в регионе построено восемь подобных аэровокзалов, в том числе совсем недавно такой же объект сдали в аэропорту города Кодинск. Это фактически центр Кежемского округа, также удаленной северной территории края. А осенью прошлого года блочно-модульные здания для зон прилета и отлета и зала ожидания начали собирать в аэропорту Норильска. Основной пассажирский аэровокзал крупнейшего заполярного города закрывается на реконструкцию. В ближайшие недели временный аэровокзал уже начнет принимать пассажиров.