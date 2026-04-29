В Эвенкии открыли новый аэровокзал

В год через аэропорт проходят до 11 тысяч человек. Воздушное сообщение для Эвенкии — самый простой, надежный, а часто единственный способ добраться до «большой земли». Речная навигация (через Енисей и дальше по Нижней и Подкаменной Тунгускам) ограничена по времени и служит в основном для грузовых перевозок. То же самое с автодорогами — «зимниками» (других здесь почти нет).