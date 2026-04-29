В «Северстали» заявили, что активы Мордашова зарегистрированы в РФ

В ответ на критику со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в компании «Северсталь» заявили, что их головной офис и другие активы бизнесмена Алексея Мордашова находятся именно в России, а не за границей.
Представители предприятия подчеркнули, что нахождение в зарубежных «офшорах» для них в принципе невозможно, учитывая давние санкции со стороны Европы и США.
Представитель «Северстали» в разговоре с журналистами уточнил, что все основные активы Алексея Мордашова давно переведены в российскую юрисдикцию.
Ранее Валентина Матвиенко призвала крупных бизнесменов быть более социально ответственными и действовать по законам совести. Она обратила особое внимание на ситуацию в Вологодской области, где работает «Северсталь», отметив скромный бюджет региона и при этом первое место Алексея Мордашова в рейтинге Forbes. По мнению главы Совфеда, в сложной экономической ситуации бизнесу стоило бы «подтянуть» часть своих активов из офшоров обратно в родную страну и регион, где работает само предприятие.