В «Северстали» заявили, что активы Мордашова зарегистрированы в РФ

В «Северстали» напомнили, что Алексей Мордашов и его компания давно находятся под санкциями.

Источник: Комсомольская правда

В ответ на критику со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в компании «Северсталь» заявили, что их головной офис и другие активы бизнесмена Алексея Мордашова находятся именно в России, а не за границей.

Представители предприятия подчеркнули, что нахождение в зарубежных «офшорах» для них в принципе невозможно, учитывая давние санкции со стороны Европы и США.

Представитель «Северстали» в разговоре с журналистами уточнил, что все основные активы Алексея Мордашова давно переведены в российскую юрисдикцию.

Ранее Валентина Матвиенко призвала крупных бизнесменов быть более социально ответственными и действовать по законам совести. Она обратила особое внимание на ситуацию в Вологодской области, где работает «Северсталь», отметив скромный бюджет региона и при этом первое место Алексея Мордашова в рейтинге Forbes. По мнению главы Совфеда, в сложной экономической ситуации бизнесу стоило бы «подтянуть» часть своих активов из офшоров обратно в родную страну и регион, где работает само предприятие.

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
