Экономист Щербаченко спрогнозировал, какой будет ключевая ставка летом

Банк России летом продолжит мягкое снижение ключевой ставки с возможными паузами, а к концу года показатель опустится до 11,5−12%. Об этом «Российской газете» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
По словам эксперта, 19 июня и 24 июля вероятно снижение на 1−1,5%, а в первом квартале 2027 года ставка установится на уровне 10%.
Щербаченко отметил, что к этому времени около 40% граждан пойдут на фондовый рынок, четверть будут вкладываться в золото, 15% — в недвижимость, а 20% останутся в депозитах как минимум до уровня ключевой ставки в 9%.
Экономист добавил, что регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения, исходя из уровня инфляции и инфляционных ожиданий населения.
