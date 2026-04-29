Неналоговые поступления в бюджет Дагестана составили 650 млн рублей в 2025 году

По словам вице-премьера республики Заура Эминова, это произошло благодаря комплексу мер, реализованных в регионе.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 29 апреля. / ТАСС/. Неналоговые поступления в бюджет Республики Дагестан составили 650 млн рублей в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума сообщил вице-премьер — министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов.

«На 2021 год у нас неналоговые доходы, поступления в республиканский бюджет составляли чуть больше 100 млн рублей. Цифра по прошлому году составляла более 650 миллионов рублей, то есть увеличение действительно в пять раз», — сказал Эминов.

По его словам, это произошло благодаря комплексу мер, реализованных в республике. «Комплекс мер, которые принимаются, то, что мы выявляем в рамках инвентаризации, приводит к увеличению в пять раз суммы поступления неналоговых доходов», — добавил спикер.

Кавказский инвестиционный форум проходит 28−30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей».

Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края. ТАСС — информационный партнер.

