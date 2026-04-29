Глава ФРС: война с Ираном сильнее ударила по Западной Европе и Азии, чем по США

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Вызванное войной с Ираном нарушение поставок нефти из зоны Персидского залива и рост мировых цен на энергоносители сильнее ударили по странам Западной Европы и Азии, нежели по США. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл.
«Учитывая тот факт, что мы, как вы знаете, являемся крупным экспортером энергоресурсов и что наша экономика намного менее энергоемкая и потребляет гораздо меньше нефти, чем в 1970-е годы, последствия для Соединенных Штатов действительно существенно меньше, чем для стран Западной Европы или Азии, которые ощущают гораздо более сильное воздействие этих событий», — сказал он.