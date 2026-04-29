«Кавказ.РФ» предложил сделать целевым турналог в курортных ОЭЗ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 29 апреля. / ТАСС/. Туристический налог можно сделать целевым на территории курортных особых экономических зон (ОЭЗ), поскольку он как раз нацелен на развитие курортов. Инициативу предложил исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев в ходе сессии «Инструменты повышения эффективности функционирования ОЭЗ» в рамках Кавказского инвестиционного форума.
«У нас есть предложение. Сегодня появился инструмент в виде туристического налога, который поступает в муниципалитеты. Я бы предложил рассмотреть возможность в границах особых экономических зон, для того потока, который формирует непосредственно эта особая экономическая зона, туристический налог возможно было бы сконцентрировать у управляющей компании, потому что те цели и функции, которые изначально под этот налог закладываются, они для развития территории туризма. А это то, что делает управляющая компания на этой территории», — сказал Тимижев.
Он отметил, что после создания курорта расходы на этом не заканчиваются. Его нужно не только эксплуатировать, но и содержать, а при необходимости ремонтировать.
Кавказский инвестиционный форум проходит 28−30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей».
