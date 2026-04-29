КЧР и Чечня договорились о сотрудничестве в сфере туризма

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 29 апреля. / ТАСС/. Карачаево-Черкесия и Чечня будут сотрудничать в сфере развития туристической отрасли. Соответствующее соглашение республики заключили на Кавказском инвестиционном форуме, сообщается в Telegram-канале правительства КЧР.
«В рамках соглашения стороны будут оказывать взаимную информационную поддержку, обеспечивая участников отрасли актуальными сведениями о туристических возможностях, событиях и национальных маршрутах», — говорится в сообщении.
Документ подписали профильные министерства КЧР и Чеченской Республики.
Кавказский инвестиционный форум проходит 28−30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей».
Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края.