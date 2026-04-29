Северная Осетия и Сбербанк будут развивать цифровую экономику

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 29 апреля. / ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и председатель Юго-Западного банка Анатолий Песенников подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Северной Осетии и «Сбером» на полях Кавказского инвестиционного форума. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
«Проект направлен на развитие цифровой экономики и повышение доступности современных финансовых сервисов для жителей и гостей республики», — говорится в сообщении.
В рамках соглашения планируется внедрение современных безналичных способов оплаты проезда в транспорте, создание в образовательных учреждениях инфраструктуры для безналичных расчетов, в том числе развитие современных финансовых сервисов в туристической отрасли и розничной торговле.
«Сегодняшнее решение на полях Кавказского инвестиционного форума позволит нам уже в ближайшем будущем применять современные банковские технологии и новые финансовые сервисы в различных сферах жизни региона: от общественного транспорта и образования до туризма и розничной торговли. Главное, чтобы такие решения работали для людей: экономили время, делали привычные услуги удобнее и помогали развиваться экономике республики», — отметил Меняйло.
Кавказский инвестиционный форум проходит 28−30 апреля на Ставрополье в МВЦ «Минводы экспо». Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек. Девиз форума — «Расширяя горизонты возможностей». Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края. ТАСС — информационный партнер.