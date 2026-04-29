Цена нефти Brent на ICE впервые с 2022 года стала больше 120 долларов

По данным на 22:32 мск, цена Brent выросла на 7,88%

Источник: Комсомольская правда

Нефть марки Brent впервые почти за четыре года преодолела отметку в 120 долларов за баррель. Последний раз такая цена фиксировалась 17 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Фьючерс на Brent с поставкой в июле 2026 года к 22:32 мск прибавлял 7,88%. Таким образом он достиг отметки в 120,03 доллара за баррель. Спустя несколько минут рост немного замедлился. К 22:37 мск котировки скорректировались до 119,95 доллара, а, соответственно, показатель стоимости вырос на 7,81%.

Одновременно с этим дорожала и американская нефть. Фьючерс на WTI с поставкой в июне 2026 года прибавлял 8,15%, торгуясь на уровне 108,07 доллара за баррель. Таким образом, обе ключевые марки демонстрировали уверенный рост на фоне нестабильности на нефтяном рынке.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что мир ожидает дальнейший рост цен на нефть. По его словам, эта тенденция не исчезнет, пока Ормузский пролив закрыт.

ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
