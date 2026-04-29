Алжир подтвердил приверженность ОПЕК и ОПЕК+

ТУНИС, 29 апреля. /ТАСС/. Алжир подтвердил свою приверженность ОПЕК и намерение активизировать участие в деятельности группы. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики и горнодобывающей промышленности республики.
«Алжир последовательно и твердо подтверждает свою приверженность ОПЕК и ОПЕК+, которые представляют собой основополагающие рамки для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка», — подчеркивается в тексте. Ведомство указало, что страна «подтверждает свою решимость продолжать и активизировать участие в ОПЕК и ОПЕК+».
Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.