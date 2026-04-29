Сбер прогнозирует ослабления рубля во II полугодии и доллар до 80−90 рублей

В Сбербанке прогнозируют ослабление рубля во второй половине 2026 года, средний курс доллара составит 80−90 рублей. Об этом журналистам сообщил зампред правления и финансовый директор Тарас Скворцов.
«Курс рубля будет ослабляться, 80−90 рублей — это диапазон в среднем на второе полугодие с тенденцией к продолжению ослабления рубля в четвертом квартале по отношению к третьему», — сказал финдиректор.
Скворцов уточнил, что в четвертом квартале года прогнозируется доллар по 85−90 рублей. По его словам, одним из факторов давления на рубль может стать возобновление покупок иностранной валюты Минфином России в рамках бюджетного правила.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в марте на ослабление рубля повлияло сочетание двух факторов. Она отметила, что была очень низкая цена на нефть в январе-феврале и повлияла приостановка действия бюджетного правила.