Сбер прогнозирует ослабления рубля во II полугодии и доллар до 80−90 рублей

Скворцов заявил, что возобновление покупки валюты Минфином может ослабить рубль.

Источник: Комсомольская правда

В Сбербанке прогнозируют ослабление рубля во второй половине 2026 года, средний курс доллара составит 80−90 рублей. Об этом журналистам сообщил зампред правления и финансовый директор Тарас Скворцов.

«Курс рубля будет ослабляться, 80−90 рублей — это диапазон в среднем на второе полугодие с тенденцией к продолжению ослабления рубля в четвертом квартале по отношению к третьему», — сказал финдиректор.

Скворцов уточнил, что в четвертом квартале года прогнозируется доллар по 85−90 рублей. По его словам, одним из факторов давления на рубль может стать возобновление покупок иностранной валюты Минфином России в рамках бюджетного правила.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в марте на ослабление рубля повлияло сочетание двух факторов. Она отметила, что была очень низкая цена на нефть в январе-феврале и повлияла приостановка действия бюджетного правила.

Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
