ВВП России за первый квартал снизился на 0,3%

Промышленное производство в марте увеличилось на 2,3% в годовом выражении после снижения на 0,9% в феврале. С исключением сезонности выпуск вырос на 0,2%. Обрабатывающая промышленность показала рост на 3% после падения на 2,8% месяцем ранее, с исключением сезонности — плюс 1%. За первый квартал промышленность в целом выросла на 0,3%, а обрабатывающие производства сократились на 0,7%.