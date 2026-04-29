ВВП России за первый квартал снизился на 0,3%

ВВП России в марте 2026-го вырос на 1,8% год к году, сообщает Минэкономразвития.
В феврале был зафиксирован спад на 1,1% год к году. С исключением сезонного фактора ВВП вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после +0,3% месяцем ранее. По итогам первого квартала падение ВВП составило 0,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Промышленное производство в марте увеличилось на 2,3% в годовом выражении после снижения на 0,9% в феврале. С исключением сезонности выпуск вырос на 0,2%. Обрабатывающая промышленность показала рост на 3% после падения на 2,8% месяцем ранее, с исключением сезонности — плюс 1%. За первый квартал промышленность в целом выросла на 0,3%, а обрабатывающие производства сократились на 0,7%.
Оптовая торговля в марте выросла на 8% после снижения на 1,7% месяцем ранее. За первый квартал обороты оптовой торговли сократились на 0,5%.
Потребительская активность в марте ускорилась до 5,6% в реальном выражении после 2,6% в феврале. За первый квартал рост составил 3,5%. Оборот розничной торговли вырос на 6,2% (в феврале — 2,0%), в том числе благодаря продажам легковых автомобилей (+42,1%), лекарств (+14,0%) и одежды (+8,8%). За квартал розница выросла на 3,6%.
Инфляция в марте составила 5,86% в годовом выражении после 5,91% в феврале. По состоянию на 27 апреля инфляция замедлилась до 5,72% (на 20 апреля было 5,77%). С начала года цены выросли на 3,21%. В свою очередь, безработица за первый квартал составила 2,2%.
Месяцем ранее министерство оценивало снижение ВВП на 1,5%. Пересмотр февральской оценки ВВП в сторону повышения связан главным образом с уточнением Росстатом данных по оптовой торговле, объясняли в Минэкономразвития.
В конце февраля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на оказываемое извне давление, в том числе санкционное. По его словам, валовой внутренний продукт страны увеличился по итогам прошлого года на 1%, а за прошедшие три года его прирост превысил 10%, что сопоставимо с общемировыми темпами.
