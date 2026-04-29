В Пензенской и Самарской областях закрыли воздушное пространство

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе объявлен план «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах, уточнил он.
О действии плана «Ковер» сообщил и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он добавил, что на аэродромах региона введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.
Росавиация подтвердила, что аэропорты Пензы и Самары приостановили работу. Ограничения на прием и отправку самолетов также действуют в аэропортах Ульяновска, Волгограда, Саратова и Тамбова.
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.