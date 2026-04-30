Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 30 апреля перед Первым мая

Национальным банком скорректированы курсы валют на 30 апреля, четверг. Так, перед Первым мая курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 30 апреля, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8230 белорусского рубля, 1 евро — 3,3018 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7683 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 29 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине в четверг, 30 апреля. Ощутимее в сторону увеличения увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0029 белрубля, курс евро вырос на 0,0046 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0013 белрубля.
