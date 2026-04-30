Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами РФ истекает

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Срок действия указа президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами истекает 30 апреля.
Правительство России 22 мая 2025 года в рамках реализации указа президента утвердило постановление, продлевающее требования об обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2026 года.
14 августа 2025 года правительство РФ обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
Ранее крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.
Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров в сферах ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.