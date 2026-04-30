Доля ежегодно обрабатываемого АСБИ трафика Рунета достигла 100%

Плановое значение показателя достигнуто, говорится в отчете о ходе реализации госпрограммы «Информационное общество» за 2025 год.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Автоматизированная система обеспечения безопасности (АСБИ) на конец 2025 года обрабатывает ежегодно уже 100% трафика российского интернета, следует из отчета о ходе реализации госпрограммы «Информационное общество» за 2025 год.

Плановым значением на конец 2025 года, согласно данным по федеральному проекту «Инфраструктура кибербезопасности», были 98% обрабатываемого трафика, но уже начиная с итогов за март 2025 года фактические значения стали достигать 100%. «По итогам 2025 года, годовое плановое значение показателя достигнуто и составляет 100%», — подчеркивается в документе.

АСБИ — масштабная система национального уровня, которая позволяет противодействовать широкому спектру угроз. Частью АСБИ являются технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) — комплексы, устанавливаемые у операторов связи. Скорость обрабатываемого АСБИ трафика в Рунете на конец 2025 года — 382 234 Гбит/сек (около 382,2 Тбит/сек), следует из документа.

В комментариях к материалам федпроекта «Инфраструктура кибербезопасности» говорится также, что по итогам 2025 года коэффициент работоспособности АСБИ составил 98,6%, средний уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок за счет сигнатур — 96%.