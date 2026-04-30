Россиянам напомнили о сроке подачи декларации о доходах за 2025 год

«На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2025 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ — стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья, установленный срок подачи декларации — 30 апреля 2026 года — не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций», — напомнили в ФНС.