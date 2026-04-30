Россиянам напомнили о сроке подачи декларации о доходах за 2025 год

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила, что 30 апреля является последним днем для своевременной подачи декларации о доходах физических лиц за 2025 год по форме 3-НДФЛ.
В ведомстве уточнили, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ), как правило, удерживается автоматически работодателем из заработной платы. Однако в некоторых случаях граждане обязаны самостоятельно рассчитать налог и подать декларацию.
Сумма налога, исчисленная в декларации, подлежит уплате не позднее 15 июля 2026 года.
Задекларировать доходы за 2025 год также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также другие лица, ведущие частную практику. Уплата налога в этих случаях также должна быть произведена до 15 июля.
«На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2025 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ — стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья, установленный срок подачи декларации — 30 апреля 2026 года — не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций», — напомнили в ФНС.
До 30 апреля декларацию обязаны подать также индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся майнингом криптовалюты.
Кроме того, до конца месяца физическим лицам необходимо направить в ФНС уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2025 год независимо от финансового результата таких компаний.
При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК также необходимо представить подтверждающие документы. Исключение составляют компании, созданные в государствах — членах Евразийского экономического союза и имеющие там постоянное местонахождение.
«При отсутствии оснований для освобождения необходимо представить документы, подтверждающие размер прибыли или убытка КИК. Сделать это нужно также до 30 апреля вместе с уведомлением о КИК независимо от наличия обязанности по уплате налога с ее прибыли. За непредставление уведомления налагается штраф в размере 500 тыс. рублей», — добавили в ФНС.