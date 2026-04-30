«Опора России» предложила разрешить ломбардам принимать криптовалюту в залог

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Бизнес-объединение «Опора России» предложила внести изменения в закон «О ломбардах», для того чтобы они имели возможность принимать под залог любые цифровые валюты и цифровые права. Об этом говорится в письме президента «Опоры России» Александра Калинина председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (есть в распоряжении ТАСС).
«Уважаемый Анатолий Геннадьевич, прошу вас в рамках работы над законопроектом № 1194918−8 “О цифровой валюте и цифровых правах” дополнить перечень законодательных актов, подлежащих изменению, Федеральным законом “О ломбардах” с целью внесения в него изменений, а именно изложить ч.1 ст. 2 в следующей редакции: “Ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, любых цифровых валют и цифровых прав и хранение вещей”, — говорится в письме.
В нем отмечается, что ранее Банк России уже поддержал инициативу создания цифровых ломбардов, операции в которых проходили бы с цифровыми активами. Это отражено в одобренной Банком России в декабре 2020 года «Дорожной карте 2020−2025 гг. развития рынка ломбардов».
«Реализация данной инициативы позволит значительно повысить прозрачность и легитимность оборота цифровых активов, что является важным шагом в развитии современного финансового рынка. Внедрение работы с цифровыми активами в рамках ломбардной деятельности способствует снижению рисков от нелегальных операций, повышает доверие потребителей и участников рынка, а также создает условия для развития новых финансовых продуктов», — говорится в письме президента «Опоры России».
Также в письме подчеркнуто, что использование цифровых активов в качестве залога расширяет возможности заемщиков, способствует повышению финансовой доступности и стимулирует инновационные решения в сфере кредитования.