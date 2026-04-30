«Опора России» предложила разрешить ломбардам принимать криптовалюту в залог

«Уважаемый Анатолий Геннадьевич, прошу вас в рамках работы над законопроектом № 1194918−8 “О цифровой валюте и цифровых правах” дополнить перечень законодательных актов, подлежащих изменению, Федеральным законом “О ломбардах” с целью внесения в него изменений, а именно изложить ч.1 ст. 2 в следующей редакции: “Ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим федеральным законом и нормативным актом Банка России, и основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, любых цифровых валют и цифровых прав и хранение вещей”, — говорится в письме.