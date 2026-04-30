ГОСТ на клининговые услуги по уходу за коврами и шторами вступил в силу

Документ устанавливает требования к уходу и чистке различных видов текстильных изделий в интерьере.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. ГОСТ с требованиями к клининговым услугам по уходу за интерьерным текстилем вступил в силу в России. Документ устанавливает требования к уходу и чистке различных видов текстильных изделий в интерьере — от ковров и обивки мягкой мебели до штор и текстильных обоев.

Как сообщали ранее ТАСС в Росстандарте, одной из ключевых задач стандарта является формирование прозрачных и понятных критериев выбора поставщиков клининговых услуг. «Разработка данного стандарта стала ответом на запрос рынка профессиональной уборки. В условиях большого количества предложений у заказчиков зачастую отсутствуют четкие ориентиры для оценки качества услуг и понимание требований, которые необходимо предъявлять к исполнителям», — отмечали в ведомстве.

В Росстандарте также подчеркивали, что внедрение этого стандарта не приведет к увеличению стоимости клининговых услуг, поскольку документ закрепляет уже применяемые добросовестными участниками рынка требования и практики.

Согласно ГОСТу, чистка интерьерного текстиля осуществляется методами «сухой» порошковой чистки, пенного шампунирования, пароэкстракции, инкапсуляции и другими способами. Используемые для чистки химические средства должны соответствовать нормам безопасности.

Стандарт уделает отдельное внимание вопросам квалификации персонала. Так, персонал должен знать текстильные материалы и изделия, уметь проводить экспресс-анализ волокон и загрязнений, а также выявлять дефекты текстильных изделий до начала работ и риски их проявления в процессе или после чистки.

ГОСТ формирует системный подход к оказанию услуг, устанавливает единую терминологию, критерии оценки качества выполнения работ, а также к технологическим процессам, оборудованию и применяемым химическим средствам.