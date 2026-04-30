Bloomberg назвал «экономический рычаг» Китая на США на $1,2 трлн

Доминирование Китая в глобальных цепочках поставок редкоземельных металлов дает Пекину значительный «экономический рычаг» перед предстоящей встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.
По оценке Bloomberg Economics, отрасли, зависящие от этих ресурсов, формируют около 4% ВВП США, что эквивалентно примерно $1,2 трлн.
Аналитики отмечают, что для ряда производств редкоземельные элементы являются критически важными компонентами, замена которых либо невозможна, либо требует значительного времени. В некоторых случаях остановка поставок может привести к приостановке производства. Секторы, наиболее уязвимые к перебоям, обеспечивают около 1,4% американского ВВП.
В таких случаях редкоземельные элементы являются «золотыми винтами», отмечают Николь Гортон-Карателли и Крис Кеннеди из Bloomberg Economics.
Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 химических элементов, которые играют ключевую роль в ряде отраслей — от электроники до энергетики.
Непосредственно к редкоземельным металлам (РЗМ) относят 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантаноиды, тогда как к редкому сырью в разных классификациях относят до 30 видов, в том числе литий, титан, бериллий и графит.
На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов и около 90% их мировой переработки.
Китай уже использовал контроль над поставками редкоземельных металлов в ответ на торговые меры США, ограничив экспорт. После переговоров лидеров в октябре стороны договорились о временном смягчении ограничений сроком на один год.
После этого в начале 2026 года Трамп объявил о запуске проекта Project Vault — стратегического резерва критически важных минералов для американской промышленности. Инициатива призвана сократить зависимость США от Китая в поставках редкоземельных металлов.
Визит Трампа в Пекин запланирован на 14−15 мая. Ожидается, что переговоры будут включать обсуждение торгово-экономических соглашений и взаимных обязательств по закупкам. Ранее встреча была отложена из-за конфликта вокруг Ирана и необходимости президента США оставаться в Вашингтоне.
