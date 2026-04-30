Россиянам напомнили о сроке подачи декларации о доходах за прошлый год: до какого числа надо успеть

Россиянам до 30 апреля надо подать декларацию о доходах за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

30 апреля — крайний срок подачи декларации 3-НДФЛ о доходах за 2025 год. Об этом напомнили в ФНС.

Как пояснили в ведомстве, стандартно подоходный налог вычитает из зарплаты работодатель, но в ряде случаев граждане обязаны рассчитать его и отчитаться самостоятельно.

Срок уплаты налога по декларации — до 15 июля 2026 года включительно.

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и другие лица, ведущие частную практику, также должны задекларировать доходы за 2025 год и уплатить налог не позднее 15 июля.

Также подать декларацию до 30 апреля должны индивидуальные предприниматели и граждане, занимающиеся майнингом.

До 30 апреля граждане должны направить в налоговую службу уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 2025 год, даже если те не получили финансового результата.

Накануне в ФНС пояснили, что ведомство не будет блокировать счета, а будет приостанавливать операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга.