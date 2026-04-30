Транспортная революция в России: новый закон изменит всё

На общественное обсуждение вынесен законопроект, который может коренным образом изменить транспортную систему России. Министерство транспорта РФ подготовило проект закона «О транспортной политике в Российской Федерации», который определяет основные принципы формирования и развития единой транспортной системы в стране. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишут «Известия».
Законопроект не отменяет существующие нормативные акты, а дополняет их, что подчеркивает его комплексный подход к регулированию различных видов транспорта. В тексте документа указано, что его положения не применяются к отношениям, которые уже регулируются транспортными кодексами и уставами, если иное не предусмотрено самим законом.
Согласно проекту, в рамках Транспортной стратегии РФ планируется создание единой опорной транспортной сети, которая будет включать автомобильные дороги, аэропорты, внутренние водные пути, железные дороги и морские порты. Важным аспектом является выделение специализированных зон и маршрутов для тестирования инновационных транспортных технологий, включая автономный и беспилотный транспорт.
Законопроект также акцентирует внимание на развитии транспортной логистики. Предполагается дополнение федеральной системы «ГосЛог» платформой ГИС «Российский транспорт», что позволит создать единое информационное пространство для всех участников транспортной отрасли.
Отдельный раздел документа посвящен вопросам безопасности на транспорте. В нем предлагается ввести обязательный мониторинг и информирование о чрезвычайных ситуациях с использованием системы «ЭРА‑ГЛОНАСС».
Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство не обеспечивает единого регулирования транспортной системы, что приводит к разрозненности и снижению эффективности государственного управления. Проект закона призван устранить эти недостатки и создать четкую структуру полномочий между федеральными органами власти и региональными администрациями.
Таким образом, законопроект «О транспортной политике в РФ» может стать основой для более эффективного управления транспортной системой страны и ее интеграции в единую сеть.