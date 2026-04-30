Глава Совфеда и компания «Северсталь» поспорили о социальной ответственности

По мнению Валентины Матвиенко, расположенной в Вологодской области компании «Северсталь» следует быть не просто ответственным налогоплательщиком, но и социально ответственным предприятием.~ Кроме законов, по ее мнению, нужно помнить о «совести, патриотизме, любви к своей родной земле и Отечеству», а также об «уважении к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды». ~