Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Филиппинах изучают возможность покупки новой партии нефти из РФ летом

Посол республики в Москве Игорь Байлен отметил дружественные отношения двух стран.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Филиппины рассматривают возможность покупки новой партии нефти из РФ в июне, заявил «Известиям» посол республики в Москве Игорь Байлен.

«По-моему, к концу марта у нас было около 2,5 млн баррелей с возможностью докупить еще российской нефти. Поскольку, по моим данным, мы купили 2,5 млн баррелей, этого хватит до июня. И, конечно, в зависимости от ситуации, нам придется закупать еще. Именно наша национальная нефтяная компания Petron поддерживает контакты с русскими в вопросах покупки этой нефти», — рассказал он.

Посол отметил дружественные отношения России и Филиппин. Он также подчеркнул, что Филиппины заинтересованы в поддержании контактов с российскими нефтяными поставщиками в долгосрочной перспективе.

Ранее Байлен сообщал ТАСС, что Филиппины собираются закупать больше российской нефти в связи с кризисом на Ближнем Востоке.