В Филиппинах изучают возможность покупки новой партии нефти из РФ летом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Филиппины рассматривают возможность покупки новой партии нефти из РФ в июне, заявил «Известиям» посол республики в Москве Игорь Байлен.
«По-моему, к концу марта у нас было около 2,5 млн баррелей с возможностью докупить еще российской нефти. Поскольку, по моим данным, мы купили 2,5 млн баррелей, этого хватит до июня. И, конечно, в зависимости от ситуации, нам придется закупать еще. Именно наша национальная нефтяная компания Petron поддерживает контакты с русскими в вопросах покупки этой нефти», — рассказал он.
Посол отметил дружественные отношения России и Филиппин. Он также подчеркнул, что Филиппины заинтересованы в поддержании контактов с российскими нефтяными поставщиками в долгосрочной перспективе.
Ранее Байлен сообщал ТАСС, что Филиппины собираются закупать больше российской нефти в связи с кризисом на Ближнем Востоке.