Минфин США утверждает, что изъял связанные с Ираном активы почти на $500 млн

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. США изъяли связанные с Ираном активы на сумму почти $500 млн. С таким утверждением выступил американский министр финансов Скотт Бессент.
«Нам удалось изъять криптоактивы примерно на $350 млн, плюс недавно мы получили еще $100 млн, так что всего почти полмиллиарда. Кроме того, мы замораживаем банковские счета», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
24 апреля Бессент заявил, что Вашингтон заморозил связанные с Тегераном криптовалютные кошельки на $344 млн и продолжит предпринимать действия, призванные лишить исламскую республику возможности «генерировать, перемещать и репатриировать денежные средства».