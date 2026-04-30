Слуцкий предложил банкам проактивно предлагать заемщикам меры по снижению долга

«На сегодняшний день общий долг россиян перед банками составляет 36,3 трлн рублей. Это как если бы каждый работающий человек взял в среднем кредит на 489 тыс. рублей. В половине регионов страны люди должны банкам больше, чем зарабатывают за полгода. Просроченная задолженность выросла до 1,65 трлн рублей — почти на треть за год», — подчеркнул парламентарий.