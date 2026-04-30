Слуцкий предложил банкам проактивно предлагать заемщикам меры по снижению долга

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением обязать кредитные организации самостоятельно предлагать заемщикам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, меры по снижению долговой нагрузки, включая реструктуризацию задолженности и кредитные каникулы. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает ввести обязанность кредитных организаций по проактивному предложению заемщикам, находящимся в трудной жизненной ситуации, применения мер реструктуризации их задолженности или кредитных каникул, в том числе при появлении признаков неплатежеспособности», — говорится в обращении.
В частности, при согласии заемщика предлагается обязать банки снижать процентную ставку по кредиту пропорционально снижению ключевой ставки Банка России, а также увеличивать срок кредитования для уменьшения ежемесячного платежа. Кроме того, такие меры предлагается применять при просрочке свыше 60 дней или высокой долговой нагрузке, не дожидаясь обращения заемщика.
Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, действующие меры поддержки носят заявительный характер. И многие заемщики либо не знают о них, либо не успевают воспользоваться ими вовремя, что приводит к росту просроченной задолженности.
«На сегодняшний день общий долг россиян перед банками составляет 36,3 трлн рублей. Это как если бы каждый работающий человек взял в среднем кредит на 489 тыс. рублей. В половине регионов страны люди должны банкам больше, чем зарабатывают за полгода. Просроченная задолженность выросла до 1,65 трлн рублей — почти на треть за год», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, реализация предлагаемого механизма позволит снизить уровень просроченной задолженности, улучшить финансовое положение граждан и сократить риски для банковского сектора, связанные с невозвратом средств.