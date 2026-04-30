Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий предложил банкам проактивно предлагать заемщикам меры по снижению долга

Лидер ЛДПР предложил применять их при просрочке свыше 60 дней или высокой долговой нагрузке, не дожидаясь обращения заемщика.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением обязать кредитные организации самостоятельно предлагать заемщикам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации, меры по снижению долговой нагрузки, включая реструктуризацию задолженности и кредитные каникулы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР предлагает ввести обязанность кредитных организаций по проактивному предложению заемщикам, находящимся в трудной жизненной ситуации, применения мер реструктуризации их задолженности или кредитных каникул, в том числе при появлении признаков неплатежеспособности», — говорится в обращении.

В частности, при согласии заемщика предлагается обязать банки снижать процентную ставку по кредиту пропорционально снижению ключевой ставки Банка России, а также увеличивать срок кредитования для уменьшения ежемесячного платежа. Кроме того, такие меры предлагается применять при просрочке свыше 60 дней или высокой долговой нагрузке, не дожидаясь обращения заемщика.

Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, действующие меры поддержки носят заявительный характер. И многие заемщики либо не знают о них, либо не успевают воспользоваться ими вовремя, что приводит к росту просроченной задолженности.

«На сегодняшний день общий долг россиян перед банками составляет 36,3 трлн рублей. Это как если бы каждый работающий человек взял в среднем кредит на 489 тыс. рублей. В половине регионов страны люди должны банкам больше, чем зарабатывают за полгода. Просроченная задолженность выросла до 1,65 трлн рублей — почти на треть за год», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, реализация предлагаемого механизма позволит снизить уровень просроченной задолженности, улучшить финансовое положение граждан и сократить риски для банковского сектора, связанные с невозвратом средств.

