На Чукотке объяснили, с чем связано повышение стоимости яблок

«В округе по поручению губернатора Чукотки Владислава Кузнецова действует программа субсидирования продуктов питания, по которой яблоки реализуются по цене 293 рубля за 1 кг — во всех населенных пунктах за исключением Анадыря и Угольных Копей. Высокая цена, зафиксированная в отдельной торговой точке, объясняется сезонным фактором: преднавигационный период, запасы морского завоза подходят к концу, и часть товара поступает авиацией — это объективно дороже, так как авиадоставка значительно превышает стоимость морского завоза», — рассказали в правительстве округа.