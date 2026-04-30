На Чукотке объяснили, с чем связано повышение стоимости яблок

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Повышение стоимости яблок в отдельных торговых точках на Чукотке объясняется сезонным фактором — преднавигационным периодом, когда запасы морского завоза подходят к концу. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.
Вице-премьер Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку попросил Минвостокразвития объяснить, почему в Анадыре одно яблоко стоит 300 рублей. Он отметил, что цены на продукты должны были снизиться после принятия закона о северном завозе.
«В округе по поручению губернатора Чукотки Владислава Кузнецова действует программа субсидирования продуктов питания, по которой яблоки реализуются по цене 293 рубля за 1 кг — во всех населенных пунктах за исключением Анадыря и Угольных Копей. Высокая цена, зафиксированная в отдельной торговой точке, объясняется сезонным фактором: преднавигационный период, запасы морского завоза подходят к концу, и часть товара поступает авиацией — это объективно дороже, так как авиадоставка значительно превышает стоимость морского завоза», — рассказали в правительстве округа.
Там добавили, что такая ситуация временная и характерна для этого времени года. «При этом альтернатива есть уже сейчас: в ТЦ “Новомаринский” яблоки представлены по 400 рублей за 1 кг», — рассказали в правительстве Чукотки.