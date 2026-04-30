Bloomberg: США начнут 11 мая возврат средств, полученных в виде пошлин

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американская администрация 11 мая начнет возвращать средства, полученные в виде импортных пошлин, которые были признаны судом незаконными. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на материалы федерального суда США по делам международной торговли.
Как отмечается, пока в обработку приняли лишь 21% импортных деклараций, которые подпали под тарифы, введенные в соответствии с законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA), при этом 3% находятся уже на стадии возврата средств, которые в итоге будут возмещены американским Минфином в виде электронных платежей.
Верховный суд США признал 20 февраля превышением полномочий введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона IEEPA. 24 апреля Трамп объявил, что американская администрация должна вернуть сборы от импортных пошлин на сумму $159 млрд.