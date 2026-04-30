Эксперт Сафонов объяснил, почему средний размер пенсии растет без индексации

В декабре 2025 года средний размер пенсионного обеспечения в России составлял 23 538 рублей. С 1 января 2026-го страховые пенсии по старости в РФ были проиндексированы на 7,6%, в результате чего средний размер всех пенсий вырос почти на 2 тыс. рублей. Так, в январе средний размер пенсионного обеспечения увеличился до 25 254 рублей. В феврале этого же года сумма выросла без индексации до 25 261 рубля, а в марте — до 25 274 рублей.