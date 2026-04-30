Эксперт Сафонов объяснил, почему средний размер пенсии растет без индексации

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ежемесячное увеличение среднего размера пенсии в России, которое отмечается по данным статистики, связано с большей зарплатой работников, недавно вышедших на пенсию, а также с индексацией стоимости пенсионных баллов. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Рост среднего показателя пенсий зависит от нескольких факторов. Так, например, поскольку постоянно происходит рост зарплаты, то работник, который выходит на пенсию по отношению к тому, кто уже вышел, имеет большее количество баллов (баллы зависят от стажа и размера зарплаты)», — сказал Сафонов.
Он отметил, что также на средний размер пенсий может влиять пересчет выплаты гражданам, которые продолжали работать после достижения пенсионного возраста. У них выплата после выхода на пенсию увеличивается, пояснил Сафонов.
По его словам, происходит и индексация стоимости пенсионных баллов. В более ранние периоды их стоимость была меньше, поэтому и рассчитанная на их основе пенсия по отношению к расчету современных выплат была ниже, подытожил эксперт.
В декабре 2025 года средний размер пенсионного обеспечения в России составлял 23 538 рублей. С 1 января 2026-го страховые пенсии по старости в РФ были проиндексированы на 7,6%, в результате чего средний размер всех пенсий вырос почти на 2 тыс. рублей. Так, в январе средний размер пенсионного обеспечения увеличился до 25 254 рублей. В феврале этого же года сумма выросла без индексации до 25 261 рубля, а в марте — до 25 274 рублей.