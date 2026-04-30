Соцфонд РФ назвал единственный регион с пенсией 42 тысячи рублей

Жители Чукотского автономного округа получают пенсию в среднем размере 42 015 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средняя пенсия в 42 тысячи рублей в марте 2026 года была зафиксирована только в одном регионе — Чукотском автономном округе. Об этом следуют данные Социального фонда РФ.

По данным Соцфонда, только жители Чукотского автономного округа получают пенсию в среднем размере 42 015 рублей. В других регионах страны средняя пенсия не поднимается выше 40 тыс. рублей.

Жители Чукотского автономного округа в марте 2025 года получали пенсию в среднем 38,2 тыс. рублей. К марту 2026 года прибавка составила 3,7 тыс. рублей.

Накануне KP.RU писал, что в марте размер средней пенсии в России вырос на 13 рублей относительно февраля — до 25 274 рублей.

При этом большинство россиян считает достойной пенсию в 53 500 рублей.