Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Самую высокую зарплату в России в марте-апреле потенциальные работодатели предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в Москве — от полумиллиона рублей в месяц, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
«Вакансии на полную занятость в марте-апреле 2026 года с высокими зарплатными предложениями: стоматолог-ортопед, Иркутск — от 500 тысяч рублей в месяц, руководитель строительного проекта, Москва — от 500 тысяч рублей в месяц», — рассказали в SuperJob.
Также щедрые зарплатные предложения были у потенциальных соискателей на должность консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе — от 400 тысяч рублей в месяц, а разработчику на языке Python в Москве предлагали 350 — 500 тысяч рублей в месяц.