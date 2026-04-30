Кризис кризису рознь: о чем спорили экономисты на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Российская экономика замедляется, ситуация на рынке труда сложная, но можно ли назвать явления в экономике кризисными или нет, мнения расходятся. На панели экономистов на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород» участники разошлись в оценках состояния разных секторов экономики: от «идеального шторма» до перехода — хоть и не стремительного — к технологичной экономике, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О состоянии экономики:
Игбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО:
«Могу охарактеризовать нашу экономику как отсутствие кризиса, наша экономика адаптируется к изменениям».
Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГИМО:
«Есть кризисные отрасли, есть те, кто растет, есть те, кто в ожидании рецессии. Хотите одним словом описать? Нестабильность».
Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. Столыпина.
«В этом году тоже нам не следует ожидать ни массового снижения зарплат, ни массовой безработицы, ничего такого не будет даже близко: работа будет, и платить за нее тоже будут. Поэтому кризис это или не кризис, каждый отвечает на этот вопрос для себя сам, конечно».
Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса финансового университета:
«Мне кажется, что то, что происходит сегодня в экономике, это можно назвать намеренным охлаждением. На самом деле в экономике происходят тектонические сдвиги: меняется соотношение между отраслями, меняется направление денежных потоков, появляются совершенно новые отрасли и новые задачи и приоритеты. Если где-то прибывает, конечно же, где-то убудет».
О ситуации в отраслях:
Игбал Гулиев:
«Хотим мы этого или не хотим, мы остаемся сырьевой державой. Так исторически сложилось, что мы являемся одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире… Если отвечать на вопрос, ушли ли мы от статуса сырьевой державы, то мы ею будем долго оставаться».
Наталья Зубаревич:
"Если мы берем санкции, то отчасти они затронули металлургов, потому что на Европу они вывозили прилично. Сейчас китайцы с ними конкурируют на остальных рынках, поэтому второй год подряд спад производства стали в 2024—2025 годах был примерно на 4−5%. Есть затронутые отрасли. Остальных скорее затрагивает глобальная конъюнктура. Это не санкции. Плохая конъюнктура — это трудно продавать. Или введение пошлин на все виды сельхозпродукций. И в условиях не самого хорошего сельхозгода 2024 и 2025 доходность зерновых производителей, производителей масел снижается…
[В контексте текущего конфликта на Ближнем Востоке] удобрения выигрывают сразу, у них рост. Производство минеральных удобрений в прошлом году — рост 7%, а сейчас за первые два месяца этого года плюс 5%, потому что рынок открыт, цены растут, а крупнейшие производители азотных удобрений заперты в проливе. Выигрывают, помимо удобрений, сжиженный газ. Если в Европе хватит ума не закрывать СПГ на Европу, то «Новатэк», конечно, выиграет…".
Борис Копейкин:
«Проблемы, конечно, внутренние, несмотря на все внешнее давление. Да, санкции очень мешают, создают много сложностей… К сожалению, есть трудно достижимые показатели [до 2030 года]. К сожалению, к 2030 году не будет такого количества самолётов, как заложено. А это значит, что видимо, может не оказаться вклада туризма в ВВП».
Екатерина Безсмертная:
«Переход от сырьевой и производственной к экономике более технологичной идет… К примеру, госкорпорация ВЭБ.РФ, которая сотрудничает с крупнейшими банками, сейчас финансирует огромное количество проектов, которые действительно меняют облик городов, которые в ближайшем будущем, опять-таки не завтра, может быть даже не послезавтра, тем не менее увеличат доходы отдельных территорий. Сейчас идет строительство можно обогатить нового комбината в Чукотском автономном округе. И предполагается, что когда он начнет работать, то вывоз меди вырастет на 25% в стране».