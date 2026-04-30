Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен средний размер пенсии у работающих россиян

Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян выросла на 2,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Пенсия работающих россиян в марте 2026 года составила в среднем более 23,4 тыс. рублей. Это на 2,5 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом следуют данные Социального фонда России.

По информации ведомства, на 1 марта 2026 года работающие пенсионеры получали 23 461 рубль, тогда как годом ранее — около 20 972 рублей.

В марте самые скромные пенсии у работающих пенсионеров были в Дагестане — в среднем 16 870 рублей. При этом работающие россияне на Чукотке получали максимальную среднюю пенсии — 38 581 рубль.

Напомним, что в марте 2025 года жители Чукотского автономного округа года получали пенсию в среднем 38,2 тыс. рублей.

В свою очередь Минтруд России заверил, что не рассматривает вопрос о новом повышении пенсионного возраста до и после 2028 года.