Дмитрий Демешин отчитался о работе правительства за 2025 год и обозначил приоритеты на будущее

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин представил депутатам Законодательной Думы ежегодный отчёт о результатах деятельности правительства. В начале своего выступления глава региона поблагодарил парламентариев за совместную работу: в минувшем году все 60 законодательных инициатив, внесённых главой региона, были поддержаны. Главный ориентир, по словам губернатора, — чтобы заботу власти чувствовал каждый житель, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Экономика края показывает устойчивое развитие. Оборот организаций вырос в 1,3 раза, валовый региональный продукт превысил 1,7 трлн рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета превысили 222 млрд рублей — рост на 20%», — отметил Дмитрий Демешин.
Темпы промышленности.
В регионе зафиксирована устойчивая положительная динамика промышленного производства. По итогам периода край уверенно удерживает второе место в стране с показателем роста 18,2%. В первом квартале 2026 года темпы роста сохранились, составив 5,6%.
Стратегическим драйвером развития стала Хартия технологического суверенитета и импортозамещения, утверждённая в 2024 году. На сегодняшний день к документу присоединилось свыше 390 предприятий. Участникам Хартии предоставляются преференции, включая льготное кредитование и упрощённый доступ к земельным ресурсам. Это позволило локализовать производственные мощности и сформировать устойчивые кооперационные цепочки между крупным бизнесом и малыми предприятиями.
Яркий пример — авиастроительный кластер, который формируется совместно с Объединённой авиастроительной корпорацией. Также перспективным является кластер высоких технологий — прежде всего производство беспилотников. В прошлом году изготовлено почти 100 тысяч аппаратов, в планах на 2026-й — более 330 тысяч. Губернатор поставил задачу в этом году создать научно-производственный центр (беспилотных авиасистем).
Кроме того, продолжают создаваться индустриальные и технопарки. Площадка «Авангарда» полностью заполнена, начато строительство технопарка «Амур», готовятся заявки ещё на три новых парка.
Рекордные инвестиции.
За два года регион вышел на рекордные объёмы инвестиций — суммарно 1,4 трлн рублей. В крае введены Малмыжское месторождение, Тихоокеанская железная дорога с портом Эльга, международный аэропорт Хабаровск и другие крупные объекты. На Восточном экономическом форуме подписано 24 соглашения на 2,4 трлн рублей.
«Нам нужны новые проекты, необходимо максимально привлекать инвесторов в край», — подчеркнул губернатор.
Безработица в крае по итогам 2025 года достигла исторического минимума — 1,3%, что ниже среднероссийского уровня.
О реализации мастер-планов.
Продолжается реализация мастер-планов городов по поручению президента Владимира Путина. В Хабаровске начинается реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров, в Комсомольске-на-Амуре обновляют фасады и ремонтируют ДК «Строитель».
Всего в планах строительства по краю на этот год — строительство более 40 объектов, из них ввод 11.
Также Дмитрий Демешин отметил, что в прошлом году в Хабаровском крае завершены 13 долгостроев, среди которых дамбы, набережная в Комсомольске-на-Амуре, палатный корпус противотуберкулёзного диспансера, лечебный корпус больницы в Николаевске-на-Амуре.
Отдельно глава региона остановился на стратегическом проекте — освоении острова Большой Уссурийский. Здесь появятся международный пункт пропуска, современная транспортная инфраструктура и агрокластер. Уже создана насыпь под инфраструктуру, продолжается строительство дороги, завершается проектирование пункта пропуска. Готовится межправительственное соглашение с Китаем по международной территории опережающего развития. Среди первоочередных объектов, которые появятся там, — филиал Национального центра «Россия», Парк Дружбы и Технопарк.
В крае активно развивается жилищное строительство, продолжаются масштабные дорожные работы. В 2025 году отремонтировали 74 километра трасс регионального и межмуниципального значения. В задачах на 2026-й — 58 участков почти на 141 километр.
О медицине.
В своём отчете Дмитрий Демешин уделил внимание и медицине. В 2025 году отремонтировали 12 объектов здравоохранения, построили 16 ФАПов, обновили более 1 200 единиц медоборудования, включая аппараты МРТ и КТ. По программе «Земский доктор/фельдшер» трудоустроено 57 специалистов. В планах на 2026-й — ремонт пяти объектов, строительство трёх ФАПов и приобретение ещё 30 единиц оборудования. Губернатор поручил отработать цифровые решения колл-центра и сделать электронную запись к врачу максимально доступной для каждого жителя.
Поддержка участников СВО.
Дмитрий Демешин отдельно остановился на поддержке участников специальной военной операции и их семей. Сегодня в крае действуют 46 мер поддержки, работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», запущена цифровая платформа «СВОи люди». Участники СВО и члены семей погибших получили в собственность бесплатно 132 земельных участка. В рамках региональной программы «Герои Vостока» 14 ветеранов уже получили назначения.
«Наша цель — чтобы ребята прошли реабилитацию, восстановили здоровье и могли реализовать себя», — отметил губернатор.
Продолжается и помощь подшефному Дебальцево. За четыре года восстановлено 87 объектов.
Год спорта.
Глава региона напомнил, что 2026 год объявлен Годом спорта в Хабаровском крае, запланировано более 800 мероприятий. По инициативе губернатора в крае начали строить быстровозводимые физкультурно-оздоровительные комплексы в сельской местности. Первый такой ФОК откроется в мае в Князе-Волконском. До конца года появятся ещё три — в Бикине, Богородском и Верхнем Ургале.
В завершение Дмитрий Демешин поблагодарил депутатов за совместную работу и обратил внимание, что к цели — повышению качества жизни людей — регион идёт вместе с президентом и Правительством России, местным самоуправлением и депутатским корпусом.
«Мы — единая команда, и чувствовать результаты нашей совместной работы должны все без исключения жители. Потому что у Хабаровского края нет окраин», — такими словами закончил свой отчет губернатор.