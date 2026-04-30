Путь одного города: Новый Уренгой — от скважины до каблуков

Если бы я была мальчиком, то, возможно, написала, что история Нового Уренгоя началась с того, что пятеро парней «украли» трактор и устроили взрывы. Но ядром моего сюжета будут женщины, потому что без них все было бы по-другому, а может, и не было бы вовсе. Хотя и про трактор, и про взрыв тоже будет.
Новоуренгойский историк и один из самых известных экскурсоводов города Алексей Матвеев убежден, что город начинается не с документов, бюджетов и прочих важных дел. «В итоге все решают женщины. Вот когда они могут спокойно пройтись по улице на каблуках — тогда это город», — говорит он. Три часа Алексей возил меня по окрестностям. «Это все набор случайностей и безудержный энтузиазм молодости, — говорит он. — Они были уверены, что должны решить задачу, которую поставила Родина».
Как «Мертвая дорога» стала хребтом.
Предыстория Нового Уренгоя начинается не с решения «надо бы сделать здесь город», а с линии, которую иногда подписывают коротко — «501?я стройка». В послевоенные годы вдоль полярного круга здесь начали строить железную дорогу Чум — Салехард — Игарка. К 1953 году дорогу бросили, лагеря свернули, технику вывезли или оставили прямо в снегу — так появилась «Мертвая дорога».
Но любые крупные стройки оставляют после себя не только ржавое железо. Вдоль будущей магистрали протянули мощную линию связи: деревянные домики через каждые 20 км (и так на протяжении 1 400 км), в которых жили линейные монтеры, следившие за проводами. «Мертвая дорога» превратилась в очень живой хребет — сначала для связистов, а затем для тех, кто поедет искать тут нефть и газ.
«Им было 100 лет на пятерых».
В 1946 году в Москве создают всесоюзное Министерство геологии, а позже в Тюмени — Главтюменьгеологию и ставят задачу — отыскать нефть газ. Первые крупные открытия происходят не около точки нынешнего города, а южнее, но эта часть Западной Сибири постепенно становится зоной особого внимания. К началу 1960? х у геологов уже есть набор предположений и тектонических карт, начинают собираться команды, которые должны проверить гипотезы.
Вот тут и начинаются те самые «героические случайности». Сейчас средний возраст жителя Севера — 35 лет, а парню, о котором я буду рассказывать дальше, было чуть больше 20. Владимир Цыбенко — гордость Западной Сибири. В начале 1960? х ему в числе десятка молодых геофизиков поручают сейсморазведку на севере Тюменской области.
Летом 1964 года караван барж с буровым и сейсмическим оборудованием идет из Обской губы в верховья реки Пур к одной из перспективных площадок южнее нынешнего Нового Уренгоя. Осенью вода падает, и в районе поселка Уренгой (в 80 км восточнее современного города Новый Уренгой) баржи садятся на мель и остаются зимовать. Когда Цыбенко с четырьмя молодыми сейсмиками добирается до барж, он обнаруживает на них все, что нужно для самостоятельной зимней экспедиции: сейсмостанцию, трактор (а вот и он!), балки, горючее. Все это предназначалось для другой точки, но удача любит смелых.
«Им было 100 лет на пятерых», — говорит мой собеседник, и в этом «100 лет» сразу слышится и отсутствие страха, и уверенность, что все по плечу. Одной из таких бесчисленных «по плечу» стала выгрузка десятитонного трактора и прочего оборудования из баржи. Вместо современных кранов у пятерых смельчаков оказались только бревна, домкрат и желание во что бы то ни стало воспользоваться выпавшим шансом.
Мы думали, Гена не выдержит.
Зимой 1965 года сейсмический отряд выходит в поле. Каждый день повторяется ритуал: трактор вытягивает вагончик? сейсмостанцию и прицепы с оборудованием, люди бурят неглубокие скважины, закладывают заряды, раскладывают косу сейсмоприемников длиной на километр. Взрыв, ударная волна уходит в недра, отражается от глубинных слоев, возвращается и фиксируется на приборах сейсмостанции; геофизики формируют понятную только им карту недр. Вечером, когда работы завершены, у тракториста начинались «вторая» и «третья» смены. Он ехал на тракторе назад, к Уренгою (поселку), за горючим, а это десятки километров туда и обратно, по экстремальному морозу вслепую, ориентируясь только на линию связи. Именно от механизатора Геннадия Савельева зависело, будет ли вообще будущий день для бригады. Получится ли экспедиция.
«Мы удивлялись, как он может обходиться без сна, когда он спит вообще, — и думали, что Гена не выдержит. Но Гена выдержал», — вспоминал потом механизатора Цыбенко.
К концу маршрута, примерно в районе нынешнего аэропорта Нового Уренгоя, картограмма сейсмиков показала то, ради чего все это затевалось: под тундрой тянулась огромная структура, положительная на углеводороды.
День, когда под тундрой открылась дверь, начался с разговора с женщинами.
Следующим шагом освоения структуры должно было стать открытие месторождения. Для этого необходимо было провести разведочное бурение и в реальности получить газ или нефть. В начале 1966 года на место, где еще недавно стояли бараки заброшенного лагеря 501? й стройки у реки Енгаяха (6 км на восток от современного города Новый Уренгой), прибыли работники Уренгойского участка глубокого бурения Нарыкарской нефтеразведочной экспедиции. Но все началось с разговора не о технике, а с женщинами.
Легенда гласит, что в конце 1965 года в поселке Нарыкары (Ханты-Мансийский автономный округ) начальник экспедиции Иван Гиря собрал всех работников в клубе и объявил, что экспедиция должна перебазироваться из уже обустроенного места за тысячи километров к полярному кругу в поселок Уренгой, где живут два десятка человек, где нет ни детского сада, ни школы. Дальше Гиря говорил примерно следующее: «Я понимаю, что трудно покидать насиженное место. Если мы найдем там большой газ, о котором говорят геофизики, то работы хватит и нам, и нашим детям. В первый год построим детский сад, во второй — школу. Я обещаю».
В мае 1966 года бригада мастера Владимира Полупанова начинает бурить скважину Р-2 на Уренгойской структуре. 2 мая — начало проходки, 23? го — выход на заданную глубину. Дальше приборы выдают такие показатели, что их несколько раз проверяют. Никто не может поверить в возможность такого успеха. Приток газа настолько велик, что данные по пути доклада из тундры в Москву несколько раз «подправляют» в отчетах, чтобы цифры выглядели менее невероятно. Через три года запасы Уренгойского месторождения, оконтуренного и разведанного Нарыкарской экспедицией, были подсчитаны. На долгие годы Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение стало одним из крупнейших в мире.
От поселка Ягельный до газовой столицы.
В 1973 году недалеко от разведочной скважины Р-2, в 80 км на запад от поселка Уренгой, появился пионерный поселок работников ПО «Надымгазпром» — Ягельный. В 1975 году он получил официальный статус, аэропорт и новое имя — Новый Уренгой. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов называет историю города «историей мужества и труда».
«50 лет назад сюда пришли настоящие герои. Их мужество, их одержимость пользой для страны помогли открыть крупнейшее на тот момент Уренгойское месторождение. Этот подвиг прошлого стал фундаментом нашего настоящего и залогом будущего успеха. Сегодня дух первопроходцев жив: в Новом Уренгое живут их дети и внуки, они так же добросовестно трудятся ради благополучия Ямала и России. И я уверен: их семьи, их дети достойны самого лучшего», — сказал Артюхов.
Город определяется каблуками.
Все-таки мне абсолютно непонятно, как и когда вахтовый поселок превращается в город, я по привычке ухожу в категории: статус, численность, бюджет. Алексей смеется и возвращает меня к теме женщин на каблуках: «Руководители города могут много, убедительно и долго мыслить статистическими категориями, но самым простым показателем городского являются женщины».
Я все думаю про тех самых пятерых. И про тех, кто пообещал женщинам построить здесь новую жизнь и не обманул. Про тех самых женщин, которые делали жизнь не вахтовым скитанием, а настоящим человеческим счастьем в кругу семьи. Я думаю, что уровень давления этого счастья мог бы быть выше, чем в скважине Р-2. Хорошо, что эти данные не надо сдавать в виде отчетов в министерства, потому что ни одна женщина не позволила бы занизить показатели своей любви, какими бы фантастическими они ни выглядели.
Мария Картуз.