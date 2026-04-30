Путь одного города: Новый Уренгой — от скважины до каблуков

Легенда гласит, что в конце 1965 года в поселке Нарыкары (Ханты-Мансийский автономный округ) начальник экспедиции Иван Гиря собрал всех работников в клубе и объявил, что экспедиция должна перебазироваться из уже обустроенного места за тысячи километров к полярному кругу в поселок Уренгой, где живут два десятка человек, где нет ни детского сада, ни школы. Дальше Гиря говорил примерно следующее: «Я понимаю, что трудно покидать насиженное место. Если мы найдем там большой газ, о котором говорят геофизики, то работы хватит и нам, и нашим детям. В первый год построим детский сад, во второй — школу. Я обещаю».