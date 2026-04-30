Стали известны победители III Всероссийской инвестиционной премии «Вершина»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Итоги III Всероссийской инвестиционной премии «Вершина», проводимой в рамках Кавказского инвестиционного форума, подведены. Результаты размещены на официальном сайте Форума.
В жюри премии входят представители федеральных и муниципальных ведомств, руководители крупнейших компаний страны. Председатель жюри — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. В 2026 году конкурс вызвал повышенный интерес со стороны бизнеса и регионов — количество поданных заявок превысило ожидаемые показатели более чем в два раза.
«Рост числа заявок свидетельствует о высокой инвестиционной активности и заинтересованности регионов в реализации перспективных проектов. Премия “Вершина” формирует дополнительную платформу для продвижения значимых инициатив и обмена лучшими практиками», — отметил Александр Новак.
Премия «Вершина» присуждается значимым инвестиционным проектам, ведущим компаниям и выдающимся личностям за их вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России. Она направлена на выявление и поддержку лучших инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации. Каждый год премией награждаются проекты, выделяющиеся своей инновационностью, опережающими технологическими решениями, эффективным использованием ресурсов и значительным влиянием на развитие общественной и экономической сфер регионов.
«С каждым годом интерес к Премии растет. Например, в этом году больше всего заявок поступило в номинации по проектам малого и среднего бизнеса. И это важно, потому что именно сектор МСП является основой экономики регионов. А в целом лидерами по количеству заявок среди регионов в этом году стали Ставропольский край — 76 и Кабардино-Балкарская Республика — 43 заявки. Это говорит о том, что предприниматели здесь нашли точки роста и видят для себя перспективы», — отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
Полный список победителей III Всероссийской инвестиционной премии «Вершина»:
— Номинация «Лучший инвестиционный молодежный стартап»: ООО «Радиомиг» с проектом «Портативный детектор дрон “РадиоМиг 3.0”» (Чеченская Республика).
— Номинация «Лучший инвестиционный проект в области инноваций»: ООО Конструкторское бюро «МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА» с проектом «Система дистанционного обнаружения неисправностей силового электрооборудования» (Ростовская область).
— «Лучший инвестиционный проект в сельском хозяйстве»: проект ФАТ-АГРО — Северо-Кавказского селекционно-семеноводческого центра «Увеличение объемов производства семенного картофеля» (Республика Северная Осетия — Алания).
— В сфере туризма отмечен проект курортного кластера «Архыз», представленный ООО «Развитие Кавказа» (Карачаево-Черкесская Республика).
— В области здравоохранения победителем стало ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации с проектом «Брэйнбилдинг» (г. Москва).
— В сфере инфраструктуры отмечен проект ПАО «Россети Сибирь» «Сибирь Заряжает» (Красноярский край).
— В категории малого и среднего бизнеса выделен проект Svoy Design, представленный ИП Горобец Роман Юрьевич (Ставропольский край).
— «Лучший проект в сфере образования»: проект АО «КОНАР» «За инженерами — будущее!» (Челябинская область).
— «Лучший социально-экологический инвестиционный проект»: Балаковский инженерно-технологический институт — филиал НИЯУ МИФИ с проектом в области точного земледелия (Саратовская область).
— «Наиболее устойчивый инвестиционный проект»: проект «Овощехранилище на 100 000 тонн» ООО КФХ «Сельхозпром» (Карачаево-Черкесская Республика).
— Номинация «За комплексное освещение инвестиционных процессов в России»: ООО «КС-ИНТЕРНЕШНЛ» с проектом «Узнай, Страна!» (г. Москва).
Отдельное внимание уделено специальным номинациям.
— Категория «Развитие креативной индустрии СКФО»: проект ХАТСИБАНА (Кабардино-Балкарская Республика).
— Номинация «Промышленность — в ногу со временем»: проект ООО «Каспийский завод стекловолокна» (Республика Дагестан).
— Категория «Малый и средний бизнес на Кавказе»: проект ООО «Обанхи» (Республика Ингушетия).
Премия «Вершина» продолжает формировать пространство для выявления и поддержки эффективных инвестиционных решений, способствующих социально-экономическому развитию регионов Российской Федерации.