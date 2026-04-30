Аналитики российской платформы Merilo назвали лидера по скорости мобильного интернета

Оператор продемонстрировал наилучший результат по скорости передачи данных. Верхний уровень скоростей МегаФона для большинства пользователей достиг 65,56 Мбит/с, что почти на 10% выше, чем у ближайшего конкурента, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это подтверждает исследование Vigo, проведенное на российской платформе Merilo.
Для определения лидерства аналитики использовали интегральный показатель Vigo Speed Score, выстроенный на основе клиентского опыта при передаче данных и общей производительности сети, включая скорость скачивания и загрузки. Согласно данным экспертов, МегаФон набрал 78,45 балла, что позволило оператору стать лидером по скорости.
Всего на платформе Merilo в первом квартале 2026 года было проведено почти 90 тыс. измерений на 11 тыс. устройствах в сетях всех мобильных операторов. Скорость скачивания у МегаФона по 90-му перцентилю, характеризующему верхний уровень скоростей для большинства пользователей, достигла 65,56 Мбит/с.
— Высокая скорость мобильного интернета уже давно стала необходимостью для миллионов наших абонентов. Мы продолжаем развивать сеть не только за счёт строительства новых базовых станций, но и модернизации инфраструктуры в целом. Инженеры расширяют магистральные линии связи, обновляют опорную сеть и внедряют современные отечественные решения, благодаря чему растет качество сервисов, — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.