В Хабаровском крае продлили сроки добычи корюшки

Дольше всего ловить этот вид будут представителям коренных народов в Ульчском районе.

В Хабаровском крае продлили сроки добычи корюшки. Промышленный и любительский лов в Амуре и Амурском лимане завершится 5 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

При принятии решения Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб учла обращение Ассоциации рыбной отрасли края и научное обоснование Хабаровского филиала ВНИРО. Аналогично до 5 мая продлили сезон традиционного промысла в Николаевском районе и Амурском лимане.

Дольше всего ловить корюшку разрешат представителям коренных народов в Ульчском районе. Здесь рыбаки смогут заниматься добычей до 18 мая.

Напомним, что ранее в Хабаровском крае подвели предварительные итоги добычи сельди и минтая, а также обсудили планы на лососевую путину 2026 года. Рыбопромышленники планируют добыть в грядущем сезоне около 55 тысяч тонн красной рыбы — 27,7 тыс. тонн горбуши и 26 тыс. тонн кеты.