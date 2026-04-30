В России предложили новый способ увеличения демографии

На программы повышения рождаемости следует тратить 3% ВВП. С подобным мнением выступил лидер СРЗП Сергей Миронов.
«Надо внедрять наши предложения, которые уже отчасти реализуются в регионах. И принимать принципиальное решение — об увеличении расходов на демографию. Сейчас это расходы на уровне 1,5% ВВП, нужно повышать их хотя бы до 3%», — сказал Миронов для ТАСС.
Миронов напомнил, что в программу фракции СРЗП входит прогрессивный материнский капитал. 900 тыс. на второго ребенка и 1,4 млн — на третьего. Кроме того, предполагаются повышенные выплаты на погашение ипотеки в зависимости от очередности рождения: 500 тыс. рублей на первенца, 600 тыс. — на второго, 700 тыс. — на третьего. Также парламентарии хотят ввести социальное жилье от государства и льготную аренду с возможностью выкупа.
Тем временем в ГД выступили с инициативой полностью погасить ипотеку многодетным семьям.