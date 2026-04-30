Иск на миллионы — Париж рассмотрит спор Украины и Татарстана

Апелляционный суд Парижа рассмотрит жалобу Украины на решение арбитража о выплате $104 млн министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. О деле стало известно только сейчас.
Спор начался в 2016 году. Татарстан и его ведомство заявили, что лишились 28,78% акций в компании «Укртатнафта». Это предприятие владеет Кременчугским НПЗ.
Дело рассматривали по международным правилам в Гааге. В 2019 году арбитраж признал, что имеет право рассматривать спор и что министерство может требовать защиту как инвестор.
В 2023 году арбитры решили, что акции были изъяты по решениям украинских судов с нарушением соглашения между Россией и Украиной о защите инвестиций. Украине назначили выплату $104 млн.
Теперь Киев пытается отменить эти решения. Рассмотрение жалобы в Париже ожидается в ближайшие месяцы.
Отдельно идет похожий спор: в 2014 году «Татнефть» добилась решения о выплате $112 млн за утрату своей доли в той же компании. Украина также пытается его оспорить, а истец добивается исполнения решения в разных странах.
