Судно на воздушной подушке СВП-50 Хабаровского СЗ оснастили двигателями КАМАЗ

Амфибия предназначена для регулярных пассажирских перевозок с возможностью выхода на необорудованный берег — всесезонно, по судоходным, несудоходным и загрязненным акваториям, включая сложные условия ледохода и ледостава, а также по равнинным участкам суши в условиях бездорожья. Допустима эксплуатация над снежным покровом, сплочённым и битым льдом, шугой, заросшей и заболоченной местностью, мелководными участками с быстрым течением, при температурах воздуха от +35°С до −25°С.