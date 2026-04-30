Судно на воздушной подушке СВП-50 Хабаровского СЗ оснастили двигателями КАМАЗ

Перспективное судно на воздушной подушке СВП-50 Хабаровского судостроительного завода получило новую силовую установку. Главными двигателями для транспорта после перепроектирования стали моторы марки КАМАЗ Р6, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, по изначальному проекту СВП-50 комплектовался установками Deutz производства Германии, но их использование после введённых Западом санкций решили прекратить. Работу над судном из-за процесса замены типа двигателей временно приостановили.
— С 29 апреля после монтажа главных двигателей КАМАЗ семейства «940.20», доработки систем и завершения строительства судна начаты швартовные испытания, — отметили в пресс-службе Хабаровского судостроительного завода. — Произведён опыт взвешивания, проводится подготовка и испытания систем и механизмов.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», СВП-50 создано на основе технологий боевых кораблей «Мурена», такие десантно-штурмовые катера верфь в Хабаровске выпускала для военно-морских флотов СССР, России и Южной Кореи. Боевые амфибии имели дальность плавания до 200 морских миль и могли перевозить по одному танку или 130 десантников.
Вместимость судна на воздушной подушке СВП-50 проекта 12270 М — 50 человек либо 25 человек и 2 т груза.
Корабль «Мурена» производства Хабаровского судостроительного завода, фото ИА «ХКС».
В отличие от известных пассажирских «Пум», которые могут пройти 10−15 км, новинка может доставить людей и багаж по бездорожью в точку, находящуюся в 600 км от старта.
Как рассказывал корреспонденту «ХКС» в 2016 году работавший в то время главным инженером Хабаровского судостроительного завода Алексей Шабанов, эксплуатация СВП-50 в разы дешевле использования вертолётов для перевозки пассажиров и грузов.
Построенный в Хабаровске транспорт пока существует в единственном экземпляре, его возможностями заинтересовались геологи и нефтяники, но заказывать серию судов они пока не спешат — ждут натурных испытаний.
Амфибия предназначена для регулярных пассажирских перевозок с возможностью выхода на необорудованный берег — всесезонно, по судоходным, несудоходным и загрязненным акваториям, включая сложные условия ледохода и ледостава, а также по равнинным участкам суши в условиях бездорожья. Допустима эксплуатация над снежным покровом, сплочённым и битым льдом, шугой, заросшей и заболоченной местностью, мелководными участками с быстрым течением, при температурах воздуха от +35°С до −25°С.
Пассажирский салон оборудуется 2-х- и 3-хместными блоками кресел. Кресла мягкие с подлокотниками и наклонной спинкой. Над креслами вдоль бортов оборудуются полки для хранения ручной клади пассажиров. Багаж размещается на стеллажах багажных отделений, расположенных по правому и левому бортам коридора в кормовой части.
Предусмотрена возможность подключения дополнительных бытовых приборов, кулера, микроволновой печи к бортовой электрической сети 220 В 50 Гц. Санблок располагается в кормовой части салона и оборудуется унитазом с вакуумной системой смыва, умывальником и прочим мелким оборудованием.