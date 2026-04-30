Аэропорты Уфы, Перми и Бугульмы приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Уфы, Перми и Бугульмы введены ограничения на прием и отправку самолетов.
Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска, Волгограда и Тамбова. Работу также приостанавливал аэропорт Екатеринбурга, Саратова и Пензы.
Власти Татарстана и Пермского края сообщали об угрозе атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.